مصر تعيد فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من مساء اليوم

رام الله-وطن: أعادت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، أمام حركة تنقل المسافرين في الاتجاهين.

وفتحت السلطات المصرية البوابة الرئيسة من معبر رفح البري الحدودي مع القطاع، وغادرت حافلات تقل مسافرين، بعيد تجهيز أوراقهم وجوازات سفرهم في صالة معبر رفح على الجانب الفلسطيني، ثم إلى الجانب المصري من المعبر.

من جهتها، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إعادة فتح معبر رفح أمام حركة السفر، قائلةً إنه: "بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إعادة فتح معبر رفح البرى أمام حركتي السفر والوصول، وعبور الحالات الإنسانية والعالقين والمساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن مواطني قطاع غزه".

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر ثلاثة أيام على التوالي بسبب الاحتفالات بثورة 30 يونيو.