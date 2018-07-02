50 انتهاكاً لمواقع التواصل ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهرين

رام الله- وطن: وثق مركز "صدى سوشال" 50 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل خلال شهري مايو ويونيو غالبيتها عبر موقع فيسبوك الذي وصلت نسبة الانتهاكات فيه إلى 40 انتهاكًا.

وأفاد المركز في بيان وصل "صفا" باستمرار الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على فيسبوك بوتيرة متصاعدة وخاصة في ظل مسيرات العودة بغزة، قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة.

وذكر من بين تلك الانتهاكات حذف كل من صفحة "مش هيك" السياسية الساخرة، صفحة "فلسطين نت"، وكالة "الرأي" الإعلامية، صحيفة "الرسالة"، "شبكة فلسطين للحوار"، "فلسطين لايف"، فضائية "فلسطين اليوم"، "الكتلة الإسلامية" في جامعة بيرزيت.

كما حذف موقع "تويتر" حسابات فلسطينية، رُصد منها: "شبكة فلسطين للحوار" و"خبر عاجل" من غزة، والناشطة "روان الضامن"، أما موقع "يوتيوب" فقد حذف قناة الصحفي محمد الخطيب، فيما حذف تطبيق انستغرام حساب وكالة "شهاب".

وتتذرع وسائل التواصل بالتحريض على "العنف والإرهاب" لحذف المحتوى الفلسطيني، فيما تتجاهل التحريض الذي يقوم به الاحتلال عبر وسائل إعلامه.

ومركز "صدى سوشال" مركز تطوعي أطلق في سبتمبر 2017 ويُعنى بمبادرات إثراء المحتوى الفلسطيني على الإنترنت خاصة في مواقع التواصل، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها هذا المحتوى من الأطراف المختلفة.