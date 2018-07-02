حريق ضخم نتيجة انفجار تنك غاز في الرام

رام الله-وطن: اندلع حريق كبير، مساء اليوم الاثنين، اثر انفجار صمام تنك غاز داخل مخبز في بلدة الرام شمال القدس المحتلة .

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني نائل العزة، ان الحريق ناتج عن انفجار صمام تنك غاز سعته 4 الاف لتر، ما ادى الى اشتعال النيران بالمخبز، لكن طواقم الدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق إلا أن الغاز ما زال يتسرب.

واضاف انه تم استدعاء شركة متخصصة بالغاز للعمل على ايقاف التسرب المتوقع ان يستمر لساعات.

واشار انه تم اخلاء السكان من المنطقة نظرا لخطورة الموقف.