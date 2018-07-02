"الكنيست" يصادق على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة

القدس- وطن: صادق الكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن القانون تم تمريره بأغلبية ساحقه حيث أيده 87 عضو كنيست وعارضه 15 عضو فقط.

وبارك وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" المصادقة على القانون قائلاً بأن المهرجان قد انتهى وأن كل شيقل ستدفعه السلطة من الآن فصاعداً للأسرى والشهداء، سيتم خصمه أوتوماتيكيا من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت الأسبوع الماضي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت القناة أن المصادقة النهائية على القانون جاءت خلافاً لموقف الحكومة حيث طلبت الحكومة بإحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت ، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء تمهيداً لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.