الرئيس يلتقي السفير القطري العمادي في رام الله

رام الله- وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم، بمقر الرئاسة في رام الله، السفير القطري محمد العمادي.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد أطلع الرئيس عباس، العمادي، على آخر المستجدات السياسية والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأكد الرئيس، أن القيادة تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة.

بدوره اكد السفير العمادي، التزام قطر بدعم الشعب الفلسطيني عبر الشرعية، وجهود الرئيس محمود عباس