خسائر الاحتلال بفعل الطائرات الورقة تصل 8.5 مليون شيقل

وطن- وكالات: قدم المستوطنون في غلاف غزة 105 بلاغ لمطالبة حكومة الاحتلال بالحصول على تعويضات عن المخاسر التي لحقت بهم بعد إستهدافهم حقولهم الزراعية بالطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة.

قناة “كان” الإسرائيلية، قالت إن الخسائر التي ألحقتها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بلغت حتى اللحظة حوالي 8.5 مليون شاقل، حيث اشتعلت النيران في أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية منذ بداية مسيرات العودة الكبرى قبل ثلاثة أشهر.

فيما قال قال موقع 0404 المقرب من جيش الاحتلال، أن اليوم شهد حوالي 15 حريقا منذ الصباح، وقامت فرق الإطفاء بالتعاون مع جيش الاحتلال بمحاولة السيطرة عليها ومنع وصولها لمنازل المستوطنين.

وأضاف أن البالونات المشتعلة وصلت اليوم إلى مستوطنة “نتيفوت” التي تبعد حوالي 10 كم عن قطاع غزة، ووصلت خلال الأيام الماضية إلى مسافات تصل إلى 40 كم عن حدود قطاع غزة.