الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، 13 مواطناً خلال مداهمات واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية.

وأصيب شاب خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم؛ كما اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأفاد شهود عيان بأن أحد الجنود أصيب بالحجارة.

وعرف من المعتقلين:

١. إسماعيل رمضان- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. محمد عدوي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٣. محمود سليم ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٤. محمود العمور- تقوع شرق بيت لحم

٥. المحرر ماهر شريتح- المزرعة الغربية شمال رام الله

٦. عدي هيثم- دير أبو مشعل غرب رام الله

٧. أحمد الخطيب- طولكرم

٨. الشيخ عمر خليل عمار- قفين قرب طولكرم

٩. محمد صبري طموني- دير الغصون قرب طولكرم