قرابة 4 آلاف مولود جديد في قطاع غزة الشهر الماضي

غزة- وطن: شهدَ قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي 3966 مولوداً جديداً، بمعدل 132 مولوداً يومياً؛ بالمقابل سجلت مكاتب الأحوال المدنية 280 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته، بواقع 9 حالات وفاة يومياً في محافظات قطاع غزة .

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، أن 53% من مواليد يونيو ذكور، بواقع 2108 مواليد جدد، مقابل 47% إناث بواقع 1858 مولود.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال يونيو الماضي 1386مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 794مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 710 مواليد، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 561 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 515مولود جديد.

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 280 حالة وفاة خلال يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن 57% من وفيات يونيو ذكور، بواقع 160 حالة وفاة، مقابل 43% إناث بواقع 120حالة وفاة.

ووفقاً لتقرير الأحوال المدنية فقد تم تسجيل 91 تبليغًا عن حالات وفاة في محافظة غزة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 62 إشعار تبليغ عن وفاة.

بدورها سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 37 تبليغًا عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 57 تبليغًا وفيات، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة رفح 33 حالة وفاة.