تيسير خالد: استراليا تسير على خطى واشنطن وتل ابيب في العداء لشعبنا

رام الله- وطن: ندد تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعلان حكومة استراليا انها ستوقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية، خشية تحويل هذه الاموال للأسرى في سجون الاحتلال، حسب زعمها.

واستغرب موقف وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، التي عبرت عن سوء نية في استخدام المساعدات التي تبلغ قيمتها 10 مليون دولار استرالي ليس فقط كأداة ابتزاز للجانب الفلسطيني، بل ووسيلة بشعة لتجريم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ومن اجل الحرية والاستقلال وذلك بالإعلان عن تحويل المبلغ التافه من المساعدات الاسترالية الى صندوق المساعدات الانساني للأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة والذي يقدم خدمات تتعلق بالصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى للمحتاجين، رغم تأكيدها بأنها على ثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي قد استخدم على النحو المنشود .

وأكد تيسير خالد رفض وإدانة الشعب الفلسطيني بجميع قواه وأحزابه وهيئته وفعالياته الوطنية لهذا الموقف المستغرب، ودعا وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب الى عدم تسييس هذا المبلغ التافه من المساعدات وتوظيفه في خدمة الدعاية والسياسة الاسرائيلية والى عدم السير على خطى واشنطن وتل أبيب في العداء لضحايا الارهاب الاسرائيلي من أبناء الشعب الفلسطيني ، الذين يدفعون ثمن حقهم في التحرر من الاحتلال الكثير من دمائهم وأرواحهم حتى وصل عدد شهدائهم منذ اعتراف الرئيس الاميركي ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي نهاية العام الماضي نحو 200 شهيدا ، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء والعاملين في وسائل الاعلام وفي الطواقم الطبية وأكثر من 15 ألف جريح حياة كثير منهم مهددة بعاهات دائمة نتيجة ارهاب القناصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي ، ودعا القوى المحبة للعدل والسلام في استراليا الى الضغط على حكومتها ومنعها من الإنجرار وراء سياسة واشنطن ، التي توفر الغطاء والحماية لجرائم اسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .