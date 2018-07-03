بلدية البيرة على موعد مع تصعيد نقابي جديد .. ورئيسها يوضح لوطن

البيرة- وطن: قال أمين سر نقابة العاملين في بلدية البيرة عثمان محمود غوانمة لـ وطن، إن المجلس البلدي خصم راتب 6 أيام هذا الشهر من رواتب موظفي البلدية، بدل أيام الإضراب التي خاضوها الشهر الماضي احتجاجاً على رفض البلدية التجاوب مع مطالبهم النقابية.

وقال غوانمة إن هذا الخصم غير قانوني لأن الإضراب الذي نفذه 290 موظف في البلدية مكفول بالقانون. مضيفاً: قمنا بإضراب قانوني ومنظم وتم ابلاغ البلدية فيه، وقمنا بكافة الاجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق المكتسبة مثل الزيادة السنوية وصرف راتب 13 وتثبيت سعر الدينار وغيرها، وكانت منظمة باتفاقيات نقابية موقعة منذ 20 سنة ولم تطبق.

وهدد غوانمة بأنه في حال لم يستجب الملجس البلدي لمطلبهم بإعادة الأيام الستة التي تم خصمها من الراتب، ستنفذ النقابة إجراءات احتجاجية تصعيدية.

وأوضح أنه بعد قرار المحكمة العليا بفك الإضراب، عاد الموظفون إلى عملهم المعتاد، وقاموا بتنظيف المدينة من النفايات المتراكمة طيلة أيام الإضراب.

وأشار إلى أنه لم يعقد المجلس البلدي والنقابة أي اجتماعات بعد الإضراب بشأن مطالبهم النقابية الأساسية.

رئيس البلدية: الإضراب غير قانوني

من جهته، قال رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لـ وطن، إن البلدية خصمت بدل أيام الإضراب، لأنه ألحق خسائر مادية وبيئية في مرافق البلدية، كما أن محكمة العدل العليا أقرت بشكل واضح وصريح أن هذا الاضراب غير قانوني، وأن مطالب العاملين في البلدية غير قانونية وغير مشروعة، بل إنها قالت في قرارها إن الموظفين يتقاضون من البلدية اكثر مما يستحقون حسب القانون، وفق ما قال اسماعيل.

وأضاف اسماعيل أنه بما أن الإضراب غير قانوني والحق اضرارا كبيرة في مرافق البلدية، لا يمكن صرف راتب بدل أيام الإضراب.

وأوضح أن الموظفين عملوا ساعات اضافية بعد العودة من الاضراب وتم صرفها لهم وكانت بمثابة تعويض لهم.