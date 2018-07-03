تأجيل النظر بطلبات الافراج المبكرة عن الأسيرين المريضين عبد القادر ومسلم

رام الله-وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، بأن ما يسمى "لجنة الإفراجات المبكرة" والتي عقدت جلستها اليوم في معتقل "إيشل"، أجلت النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض رجائي عبد القادر، ليوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح نصاصرة أن قرار التأجيل من لجنة الافراج جاء بذريعة إعطاء وقت كاف لأطباء إدارة معتقلات الاحتلال لإعداد تقرير طبي حول حالة الأسير عبد القادر، علماً أنه مصاب بسرطان الكبد والرئة، وتفاقمت حالته في الفترة الأخيرة، ويعاني حالياً من أوجاع في الصدر، ويصاب بحالة دوخة وأوجاع في الكبد، ولا يستطيع النوم سوى 3 ساعات من شدة الألم.

كما أجلت "لجنة الإفراجات المبكرة" والتي انعقدت يوم أمس في معتقل "النقب" جلستها للنظر في طلب الافراج المبكر عن الأسير المريض سعيد مسلم، حتى 13 آب المقبل، وجاء قرار التأجيل من لجنة الإفراج المبكر، بدعوى انتظار تقرير جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" حول الأسير مسلم.

والأسير مسلم (44 عاماً) من أصعب الحالات المرضية القابعة في معتقلات الاحتلال، فهو يعاني من عدة مشاكل صحية أبرزها مشاكل في القلب، وآلام في صدره وأصابع قدميه ويديه مع وجود انتفاخات بسبب تبعات إصابته بجلطة قلبية.

في السياق ذاته، ذكرت الهيئة أن ما يدعى محكمة ثلثي المدة "شليش" والتي انعقدت يوم أمس في معتقل "النقب" أجلت جلستها للنظر في طلب الإفراج عن الأسير مهند الأغبر (32 عاماً) من مدينة نابلس، حتى تاريخ 22/10/2018