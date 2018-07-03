الاتصالات لوطن: مجلس الوزراء صادق على تعديلات في نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية

رام الله-وطن: صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، على مشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية.

وتطرق بيان مجلس الوزراء للمصادقة على مشروع النظام، قائلاً: إن المجلس صادق على مشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية، لما في ذلك من أهمية في تنظيم وسائل الإعلام، وحصولها على تراخيص العمل اللازمة حسب الأصول.

وحول ذلك قال وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري لـوطن: إن هذا النظام تمت المصادقة عليه عام 2004، وأن ما تم اليوم هو المصادقة على بعض التعديلات التي تنسجم مع التطور الحاصل في بعض القضايا الإجرائية، وفيما يخص تنظيم العلاقة بين الوزارات الثلاث التي تعمل على استصدار التراخيص اللازمة لعمل هذه المحطات الاتصالات والاعلام والداخلية.

وبين أن هذه التعديلات تتعلق فقط بتنظيم العلاقة بين الوزارات، وهي إجراءات داخلية ولا تمس المحطات الإذاعية والتلفزيونية القديمة، وإنما تخص المحطات الجديدة.

ولفت الزهيري، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث، للنظر بالتقدم لأي تراخيص تتعلق بإنشاء محطات جديدة بدلاً من أن تتم مراجعة كل وزارة لوحدها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء، لم ينشر إلى الآن التعديلات التي تمت المصادقة عليها على قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية خلال جلسته اليوم.