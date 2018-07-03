مؤتمر "واقع الأطفال تحت الاحتلال" في الكنيست يشهد نقاشا عاصفا وطرد نواب

رام الله-وطن: شهد مؤتمر "واقع الاطفال تحت الاحتلال"، الذي عقد في الكنيست الإسرائيلية، بمبادرة من نواب المعارضة البرلمانية، نقاشا عاصفا، بعد قيام نواب من الائتلاف اليميني، بالتهجم على نواب وممثلي الحركات اليسارية المشاركين في اللقاء.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، إن النائب اورن حزان من "الليكود"، هاجم عريفة المؤتمر النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس"، قائلا: "أنت تخونين الدولة".

وأُخرجت النائبتان عنات باركو ونوريت كورين من "الليكود"، من قاعة المؤتمر، بعد وقت قصير، بسبب مقاطعتهما لكلمة الناطق باسم "يكسرون الصمت" دين يسسخاروف، وتهجمهما على الوزير السابق ران كوهين ومقاطعتهما لتعليقات المشاركين.

وتم، أيضا، إخراج عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتنا"، بعد قيامه بترديد هتافات ضد عقد المؤتمر، قائلا للنائبة روزين: "عار عليك، اخجلي". وقال "هذا المؤتمر عار على المنظمين الذين يخدمون الإرهابيين بدلا من الجمهور الإسرائيلي".

وكان المبادرون إلى الاجتماع، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وعضو الكنيست دوف حنين عن "القائمة المشتركة"، وميخال روزين من حزب "ميرتس"، وكسانيا سفيتلوفا من "المعسكر الصهيوني"، أعدوا لعرض شريط فيديو عن هذا الموضوع، لكنه تم منعهم من ذلك بسبب توجيهات رسمية من رئيس الكنيست. ورغم محاولاتهم عرض الشريط إلا أنه تبين بأن جهاز العرض لا يعمل. وبدلا من ذلك، تلقى جميع المشاركين في اللقاء رسالة نصية تتضمن رابطا لمشاهدة الفيلم، فشاهدوه بواسطة هواتفهم النقالة.