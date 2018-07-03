"عرب الجهالين" لـوطن: الاحتلال بدء عملياً في اجراءات هدم التجمع

القدس- وطن: يواصل أهالي تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة الاعتصام منذ 15 يوماً رفضاً لقرار محكمة الاحتلال العليا الصادر في أيار الماضي، بهدم التجمع بأكمله..

ويساند أهالي التجمع بالاعتصام عدد من أهالي التجمعات البدوية المجاورة، وعدد من النشطاء في مقاومة الجدار والاستيطان، في مدرسة الخان الاحمر التي تم انشاؤها من الاطارات المطاطية والتي توفر التعليم لنحو 170 طالب وطالبة من خمس تجمعات سكنية بدوية في المنطقة.

يقول الناطق باسم عرب الجهالين داوود الجهالين، لـوطن، ان جيش الاحتلال أقتحم بالامس التجمع وقام بوضع علامات على الشارع الرئيسي بعرض "12 متر" ووضع حواجز حددية لتسهيل دخول الجرافات والشاحنات الاسرائيلية لهدم المجمع.

وأضاف الجهالين ان جيش الاحتلال قسّم التجمع لاربع مربعات أمنية، وكل مربع موجود في جهة، وقاموا بعمل احصائية لعدد السكان في التجمع، ووضعوا علامات على سياج المدرسة، مشيراً في حديثه الى أنه من خلال رؤيته لخارطة التجمع التي رسمها الاحتلال، فهو يرجح قرب تنفيذ الاحتلال للهدم والاخلاء".

وأشار ان اهالي التجمع تفاجؤوا صباح اليوم بالاليات تتبع للادارة المدنية في منطقة بوابة القدس الجبل الغربي لحراسة جيش الاحتلال، وتعمل حالياً لتهيئة الارض وتسويتها تمهيدا لنقل تجمع الخان الاحمر عليها.

وعن التجمع، قال الجهالين "تجمع الخان الاحمر هو تجمع بدوي فيه 35 اسرة، حوالي 150 نسمة، وهو واحد من 46 تجمع بدوي في محافظة القدس واريحا، واذا ما تم هدمه وتهجير السكان منه، هذا يعني تهجير 12 الف نسمة وهذا يعني تدمير وتهجير كل التجمعات الاخرى ويعني فصل شمال الضفة عن جنوبها، ويعني تحقيق حلم الاحتلال باقامة القدس الكبرى وهذا يعني تنفيذ مخطط E1 ".