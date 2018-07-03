الاعلان عن بدء التسجيل بكلية الطب الحكومية بالخليل

رام الله-وطن: وقع وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والصحة د. جواد عواد، وبرعاية رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله؛ بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قراري فتح باب التسجيل في كلية الطب الحكومية في الخليل للعام الدراسي 2018-2019، واستحداث المجلس الاستشاري للكلية.

وأعلن الوزيران بدء التسجيل في الكلية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل 9-7-2018 لكافة الطلبة من الفرع العلمي من مختلف المحافظات، بحيث يكون الحد الأدنى لمعدل القبول في الكلية 90% وأن التسجيل يكون من خلال الصفحة الإلكترونية www.medicine.pna.ps التي سيتم تفعليها صبيحة يوم الإثنين.

وأكد الوزيران أن التقدم بطلب للالتحاق بالكلية لا يعني القبول؛ وأن المتقدمين سيخضعون للمنافسة وفق معايير تحددها الكلية، لافتين إلى أنه على الطلبة عند التسجيل على الموقع الإلكتروني إرفاق وثائق تتمثل بصورة عن كشف علامات الثانوية العامة، وصورة عن شهادة الميلاد، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة شخصية.

ووقع الوزيران على قرار تشكيل المجلس الاستشاري للكلية برئاسة وزيري الصحة والتربية بالتناوب وابتداءً بوزير الصحة، وعضوية كل من وزير الزراعة الحالي د. سفيان سلطان، ومحافظ محافظة الخليل، ووكيلي وزارتي التربية والصحة، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية، ورئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري، ونقيب المهندسين الفلسطينيين، ومدير عام مستشفى عالية الحكومي، وعميد كلية ابن سينا – مدير عام التعليم الصحي.

وأكد الوزيران أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي سيوفر العناء على طلبة محافظة الخليل وسيكون له صدى كبير في المحافظة، مشيرين إلى أن التسجيل في هذه الكلية مفتوح أمام كافة طلبة الوطن وأن الكلية لن يقتصر عملها على محافظة الخليل، وسيكون بعد يوم من إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "الإنجاز".

وقدم الوزيران شكرهما لمؤسستي الرئاسة والحكومة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كلية الطب الحكومية، ولطاقمي وزارتي التربية والصحة ولكل من دعم وتابع ملف الكلية، معربين عن أملهما بأن تكون هذه الكلية منارة للعلم والصحة.