المصادقة على قانون يمنع منظمات مناهضة لجنود الاحتلال من دخول المدارس

رام الله - وطن: صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "كسر الصمت"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص مشروع القانون على منع المنظمات المناهضة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ولمبادئ جهاز التعليم الحكومي من دخول المدارس والالتقاء بتلاميذ.

وأدعى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، تعقيبا على ذلك أن "من يتجول في العالم ويتهجم على الجيش يفقد حقه في دخول المدارس".

النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس"، قالت إن الحكومة الإسرائيلية تبرهن أنها تخشى الفكر الحر والآراء المغايرة والديمقراطية.

وردا على إقرار القانون، قالت منظمة "كسر صمت" في بيان أصدرته، "ليس من المفاجئ ان لا يفقه وزير التربية والتعليم الذي يدعو الى قتل أطفال فلسطينيين في الثامنة من العمر، شؤون التربية والتعليم".

وأضافت أن "اغلاق آذان التلاميذ وكمّ أفواه الجنود لن يخفيا الاحتلال".

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