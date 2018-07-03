كافاني يواصل الغياب عن تمارين الأوروغواي

وطن: خاض منتخب الأوروغواي، الثلاثاء، تمارينه التحضيرية للقاء الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 ضد فرنسا الجمعة، في ظل غياب متواصل لهدافه إدينسون كافاني الذي أصيب في ثمن النهائي.

وكان الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي وأفضل هدافي منتخب بلاده في المونديال الروسي مع 3 أهداف، قد خرج مصابا في ربلة الساق اليسرى في الشوط الثاني للمباراة ضد البرتغال في الدور ثمن النهائي السبت، بعد تسجيله هدفي بلاده (2-1).

وصباح الثلاثاء، شارك كل لاعبي المنتخب في التمارين في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، باستثناء "الماتادور" كافاني البالغ من العمر 31 عاما بحسب ما ظهر في ربع الساعة المفتوح أمام وسائل الإعلام.

وكان اتحاد الأوروغواي لكرة القدم قد أكد الاثنين أن الفحوص التي خضع لها المهاجم أظهرت عدم وجود تمزق في ربلة الساق. وفي حين يعزز هذا التشخيص احتمال مشاركته في مباراة الجمعة، لم يؤكد الاتحاد ذلك بعد.

وأفاد بيان الاتحاد الاثنين أن "اللاعب إدينسون كافاني خضع لفحص بالأشعة أكد وجود تورم (في ربلة الساق) لكن دون وجود تمزق عضلي"، مشيرا إلى أنه سيخضع لتقييم يومي وصولا إلى مباراة الدور ربع النهائي.

وأعرب زميل كافاني في خط الهجوم لويس سواريز بعد مباراة البرتغال عن أمل كل اللاعبين في المنتخب بأن يتعافى مهاجم باريس سان جرمان بأسرع وقت ممكن قائلا: "أعتقد أن إدينسون أظهر منذ وقت طويل إلى أي درجة هو مهم بالنسبة للتشكيلة".

ويعد كافاني من أبرز المهاجمين في العالم، ويشكل ثنائيا قاتلا في هجوم الأوروغواي إلى جانب سواريز. وفي المونديال الروسي، سجل كافاني ثلاثة أهداف وسواريز هدفين، من أصل الأهداف السبعة للأوروغواي.