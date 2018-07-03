الخارجية السورية تدعو اللاجئين للعودة

رام الله - وطن: دعت وزارة الخارجية السورية جميع السوريين الذين غادروا بلدهم إلى العودة الى وطنهم بعد تحريرها من سيطرة "الإرهابيين"، مطالبة المنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتها في توفير متطلبات عودتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله إن "الدولة السورية تدعو المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهابيين".

وأكد المصدر أن"حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنها مسؤولة عن مواطنيها وأمنهم وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم اليومية، تشدد على ضرورة أن تتحمل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولياتهم في هذا الخصوص للمساهمة في توفير متطلبات العودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلادهم".

ووصلت إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي من لبنان دفعتين الأولى من أهالي منطقة القلمون الغربي وعددهم حوالي 500 شخص، في حين وصلت أول أمس الأحد الدفعة الأولى من أهالي معضمية الشام غرب العاصمة دمشق وعددهم 41 شخصاً وخلال الشهر الجاري ستصل دفعة ثانية تضم 173 شخصاً وثالثة أكثر من ألف شخص.