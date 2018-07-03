الجامعة العربية: قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى إرهاب سياسي منظم

وطن: أدانت الجامعة العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلية على اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـي تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية، داعية الجهات الدولية والحقوقية التصدي لهذا القرار الذي الجائر.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة، إن هذا القرار غير القانوني يعد نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية.

وطالب دول العالــم بتحمل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تمارسها دولــة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وإرهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكد أبو علي أن هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي، ويعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرقا للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.