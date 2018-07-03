قوات الاحتلال تعتدي على المشاركات في مسيرة نسوية لكسر الحصار

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركات في مسيرة نسوية خرجت من غزة الى الشريط الشائك للتنديد بالحصار الاسرائيلي وضمن فعاليات مسيرة العودة.

وقال مراسلنا ان عدد من المشاركات اصبن بالاختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههن.

وقالت مصادر محلية ان 3 نساء اصبن بالرصاص الحي اطلقه جنود الاحتلال على المسيرة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من النساء مساء اليوم الثلاثاء، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة بعنوان "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع مسيرات حاشدة للنساء في لبنان والأردن والمغرب تأكيداً على حق العودة للأراضي المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وشاركت الآلاف من النساء في قطاع غزة في المسيرة تأكيداً على حقهن في العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.