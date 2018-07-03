مجدداً .. نتنياهو يهدد غزة

رام الله-وطن: قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال مراسم اجريت في القدس المحتلة لإحياء ذكرى جنود الاحتلال الذين قتلوا في قطاع غزة خلال عدوان 2014: " لا زلنا نبذل جهوداً جبارة لإعادة جنودنا من الأسر في قطاع غزة".

و نقل موقع "واللا" الاخباري العبري عن نتنياهو قوله: نعمل لإعادة "اورون شاؤول، وهدار غولدن"، وليس كل شيء مكشوف للأعين، ومن الافضل ان يكون الأمر كذلك، وانا انصح حكام غزة ان يختاروا التهدئة".

و تابع يقول: "إن اختاروا التصعيد مع اسرائيل، فسوف يدفعوا ثمنا لا يطيقونه"، وفقاً لأقواله.