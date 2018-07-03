نتنياهو: تقف إلى جانبنا دول عربية وحماس ستدفع ثمنا باهظا إذا اختارت الحرب

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولا عربية تقف إلى جانب إسرائيل، متوعدا حركة حماس بدفع ثمن باهظ إذا اختارت التورط في حرب جديدة مع الدولة العبرية، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو، أثناء مراسم احتفالية أقيمت اليوم لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في حرب غزة في العام 2014: "أنصح حكام قطاع غزة أن يختاروا التهدئة، وإذا اختاروا التصعيد فلن يستطيعوا تحمل الثمن الذي سيدفعونه".

وأضاف نتنياهو: "حماس فشلت في تحقيق إحدى أولوياتها، المتمثلة في عزل إسرائيل عن اللعبة الدولية، بل الأمور تتطور عكس ذلك".. "حتى دول متقدمة في العالم العربي وقفت إلى جانبنا.. ولدي اعتقاد اليوم أن ذلك أكثر من الحقيقة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل