ريال مدريد وافق على بيع رونالدو

وطن: فجأة ودون مقدمات، خرجت أخبار من إسبانيا وإيطاليا تتحدث عن انتقال نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وموافقة النادي الملكي على الانتقال، وحتى تحديد قيمة الصفقة.

البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "تشيرينغيتو دي خوجونيس" أن الملكي وافق على بيع الدون لنادي "السيدة العجوز" مقابل مئة مليون يورو (120 مليون دولار).

وأضاف البرنامج أن عقد رونالدو يمتد حتى 2022 وسيتقاضى ثلاثين مليون يورو سنوياً.

وفي السياق نفسه، أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء إلى أن العلاقة بين رونالدو والنادي أصبحت في أسوأ أحوالها، الأمر الذي قد يمهد لانتقال اللاعب إلى صفوف "اليوفي" الذي يرغب بشدة في ضمه.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن العلاقة بين الطرفين تنذر برحيل اللاعب عن البرنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البيانكونيري تريد استغلال علاقتها القوية بخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو لإتمام الصفقة.

من جانبها، أكدت إذاعة "كادينا سير" أن العرض الوحيد الذي يمتلكه ريال مدريد لرونالدو هو من يوفنتوس، ولكنها استدركت بالقول إن الميرنيغي لم يعجبه العرض الإيطالي، ولكنه مستعد للتفاوض تقديراً لتفاني رونالدو طيلة مسيرته مع الريال.

وكان رونالدو قد أثار التساؤلات حول مستقبله مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة عقب تتويجه باللقب الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا؛ بقوله "كنت سعيدا بالسنوات التي قضيتها مع ريال مدريد".

يذكر أن رونالدو ودع مع منتخب البرتغال مونديال روسيا 2018 بعد الخسارة أمام منتخب أورغواي 2-1 في ثمن النهائي للبطولة العالمية.

يذكر أن صاروخ ماديرا (33 عاما) انتقل الى ريال مدريد عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد، وخاض معه 438 مباراة وسجل 450 هدفاً وصنع 132 أخرى، وحاز على الكرة الذهبية خمس مرات إحداها مع مانشستر يونايتد، والحذاء الذهبي أربع مرات.

الجزيرة