الاجواء الحارة تسيطر على فلسطين في الايام المقبلة

رام الله - وطن: تسيطر الاجواء الحارة على فلسطين خلال الايام المقبلة، حيث يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غد الخميس حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبحح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوك الجمعة فيكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .