القيادي في حماس غازي حمد: لا مفاوضات ولا وساطة بيننا وبين إسرائيل ونقف مع الرئيس عباس ضد صفقة القرن

رام الله - وطن: نفى القيادي في حركة "حماس" غازي أحمد أن تكون هناك أية مفاوضات بين إسرائيل والحركة أو أن تكون هناك جهة تقوم بوساطة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الحركة تقول إن من يريد تقديم مشاريع إنسانية في غزة من دون ثمن سياسي أهلاً وسهلاً به.

وفي حديث لقناة الميادين، أكد أحمد أن "حماس" ترفض ما يُسمّى صفقة القرن، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً قدّمت عروضاً لمساعدات إنسانية لقطاع غزة، لكن الحركة لا تقبل أي عرض على حساب القضية الوطنية، بحسب تعبيره.

ورأى أحمد أن هناك مساراً سياسياً فلسطينياً فاشلاً ويتجلّى في عدم إتمام المصالحة الوطنية، معتبراً أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ قرارات جريئة لا سيّما المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

هذا وكشف أحمد أن "حماس" والفصائل الفلسطينية تلقّت دعوات للتوجّه إلى القاهرة لإعادة البحث في قضية المصالحة الوطنية.

وشدّد القيادي في حركة "حماس" على أن الحركة إلى جانب عباس في تصديه لصفقة القرن، معبّراً عن عدم الرغبة بالفشل مرة أخرى في قضية المصالحة الفلسطينية التي رأى أنها يجب أن تكون مبنية على قواعد قوية.

واعتبر أحمد أن الأميركيين يطرحون صفقة القرن "بطريقة غبية"، مؤكداً أنها لن تنجح خصوصاً لأنه يطالبون الفلسطيني بالتخلّي عن القدس.