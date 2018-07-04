الوزير وليد عساف لوطن:جيش الاحتلال يحشد الجرافات لبدء هدم الخان الاحمر

رام الله - وطن: كثفت قوات الاحتلال منذ مساء امس حتى هذه اللحظة من اجراءاتها لتسريع هدم تجمع الخان الاحمر.

وقال وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف في حديث لوطن ان جيش الاحتلال بدأ باجراءات عملية الهدم منذ الصباح من خلال حشد الجرافات العسكرية والاليات الى المكان.

واضاف عساف ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقوم بمحاصرة المكان لبدء عملية الهدم.

وحسب الاجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي بدأت بشق الطرق وادخال الجرافات وقص الحديد على جانب الشارع ومحاصرة المكان، فأنه من المتوقع ان يحدث الهدم خلال هذا اليوم

واشار عساف الى ان طاقم من الهيئة موجود في الموقع، داعيا المواطنين الى التوجه الى الخان الاحمر لحمايته.

وكانت سلطات الاحتلال، اعلنت مساء امس عن الخان الاحمر منطقة عسكرية مغلقة.

واعلن جيش الاحتلال ان الطرق الداخلية والمحيطة بتجمع الخان الاحمر البدوي شرقي القدس منطقة عسكرية مغلقة، بدءا من صباح يوم الجمعة المقبل.

وبدأت سلطات الاحتلال في اجراءاتها من اجل تنفيذ قرار هدم الحان وتهجبر السكان منه، وهو ياتي عقبل اقتحام متكرر لسلطات الاحتلال للخان واخذ قياسات للابنية فيه تمهيدا لهدمه.