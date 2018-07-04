الجهالين لوطن: عمليات هدم واسعة في تجمع ابو النوار

رام الله - وطن: هدمت سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم وحتى كتابة الخبر، نحو 5 مساكن في تجمع ابو النوار البدوي.

وقال الناطق باسم تجمع أبو النوار البدوي داود الجهالين لوطن انه حتى الساعة التاسعة صباحا هدمت قوات الاحتلال نحو 5 منازل في التجمع ، وان عمليات الهدم مستمرة.

واوضح الجهالين ان عمليات الهدم بدأت منذ الساعة الثامنة.

وفي سياق متصل اكد الجهالين ان اجراءات الاحتلال هدم الخان الاحمر وتهجير ساكنيه تجري على قدم وساق، حيث قامت بحشد الاليات العسكرية والجرافات وشق الطرق امامها.