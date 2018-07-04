الاحتلال يمنع فناناً اردنياً من دخول فلسطين

رام الله- وطن: قال المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الفنان الأردني متعب الصقار دخول فلسطين، للمشاركة في مهرجان البيرة السادس.

وكان من المقرر ان تكون حفلة الصقار اليوم الأربعاء على أرض استاد مدينة البيرة .

وأضاف قراقرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية.