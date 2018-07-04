الاحتلال يمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم شرق سلفيت

سلفيت- وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مزارعي قرية اسكاكا شرق سلفيت، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة "آرائيل".

وأفاد رئيس مجلس اسكاكا عبد القادر أبو حاكمة، بأن قوات الاحتلال منعت عددا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار، رغم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ولفت إلى أن مزارعي البلدة يجدون صعوبة بالغة في الدخول إلى أراضيهم، وفي حال سمحت لهم سلطات الاحتلال بذلك، يكون الوقت قصيرا ولا يكفي لقيامهم بفلاحة أراضيهم والعناية بها.