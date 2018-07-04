خيبة القرن

كتب معمر العويوي: كل إدارة تتسلم البيت الأبيض تأتي ومعها مشروعا لنهب وسلب ثروات الشرق الأوسط ، ويتنافسون على من يدمره اكثر ، وبأقل الخسائر.

فمشروع جورج بوش الاب وابنه تمحور حول احتلال وتقسيم الشرق، كما حصل بالعراق .

اما باراك اوباما، فطرح خطة الشرق الاوسط الجديد والذي ينص على سحب القوات الأمريكة من العراق وافغانستان . منتقدا سياسة سلفه، وقول لماذا نرسل قواتنا، ونعرضهم لتقتل والجرح ؟! وكل ما علينا دعم وإنشاء مجموعات ارهابية نمولها وندربها لتقوم هي بمهمة القتل عنا، فالعرب تاريخهم حافل بالصراعات على السلطة والنفوذ، وماهرون بقتل بعضهم البعض .

وقبل انتهاء ولايته اتم مشروعه (الفوضى الخلاقة).

العراق مدمر، وسوريا غارقة بالدماء، وأم الدنيا (مصر )على بركان، وليبيا مقسمه ومدمرة، واليمن غارقة بالحروب، وفلسطين تهود وغارقة بالمستوطنين والمستوطنات ومنقسمة ضفة وغزة.

وأصبح شرق اوسط جديد، كل غارق بمشاكله وأزماته الداخلية، وغير قادر على رفع راْسه ليشاهد ما يحصل في قضيته الأساسيه وهي الاحتلال الاسرائيلي .

اما دونالد ترمب طرح صفقة القرن. فهو يعتبر سياسة باراك اوباما ايضا خاطئه كما سياسة بوشان .

ويقول لماذا ننفق على تسليح وإنشاء المجموعات الإرهابية ونخسر عليهم المال والتدريب ؟!

على دول الشرق التي تريد ان تسلم، عليها ان تدفع وتطيع ، ومن لم يدفع، ولا يطيع فلن يسلم ؛ فهو يريد ان يربح دون ان يخسر .

هم يعدون لنا صفقة ويسمونها (صفقة القرن ) لتخدم المشروع الامريكي والاسرائيلي بالمنطقة، ويستخدمون كل أدواتهم وإمكانياتهم لتنفيذها وكما اصبح شرق اوسط جديد، ستمر صفقة القرن

ونحن نعد لهم خيبة العصر، ليس فقط بأنتظارنا حتى تصبح خطتهم امر واقع. بل ونستخدم كل أدواتنا وإمكانياتنا لسب والمزاودة وقتل بَعضُنَا البعض

فنحن ونترك كلام العزيز الجبار بقولة سبحانه تعالى "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ."

ونتبع حكم وأقوال الشياطين. "ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من ظلم الغريب ...

لذلك ترانا خانعين أمام العدو واسود على بَعضُنَا ...