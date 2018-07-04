وزارة الحكم المحلي تحل مجلس بلدي بيرزيت وتعين لجنة تسيير اعمال

رام الله - وطن: قررت وزارة الحكم المحلي مساء الثلاثاء تشكيل لجنة تسيير اعمال لبلدية بيرزيت وحل المجلس الحالي بعد ان فقد نصابه القانوني بسبب استقالة غالبية اعضاء المجلس البلدي.

وتشكلت اللجنه من سبعة اعضاء وهي برئاسة حنان إمسيح وهي مدير عام متقاعد في وزارة الحكم المحلي شغلت ملف المرأة لسنوات طويله .

ووفقا لقرار وزير الحكم المحلي فأن اللجنه ستمارس أعمالها اعتبارا من اليوم وطالب جميع الجهات الالتزام بتنفيذ القرار.

ويتوقع ان تجري مراسيم استلام اللجنه المعينة رسميا خلال الأيام القادمه ، فيما ستعرض اللجنه على مجلس الوزراء للمصادقة وفِي حال موافقة مجلس الوزراء فانه يمكن السير قدما باجراءات التسليم .

وتشكلت اللجنه من الأعضاء التأليه أسماؤهم :

حنان الياس امسيح - رئيسا للجنة

كمال بولص أدعيس - نائبا

سونيا الزبيدي

عيسى صافي

عبد الله فوزي غزاونة

بهاء نزية صوالحة

موسى محمد ابو جاداللة

وستستمر اللجنه في أعمالها لمدة ثلاث سنوات، حتى اجراء الانتخابات القادمة.