فيديو | عريقات: 85 %من قرارات الوطني نفذت وتحديد العلاقة مع اسرائيل قيد النقاش

رام الله- وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن نحو 85% من قرارات المجلس الوطني تم تطبيقها.

واضاف عريقات خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في دائرة شؤون المفاوضات، إن اللجنة العليا التي شُكلت من اجل متابعة قرارت المجلس الوطني، ستقوم بتسليم تقريرها وتقديمه اليوم للرئيس محمود عباس، والذي يبين ان (80-85)% من قرارات المجلس الوطني تم تنفيذها".

اما فيما يتعلق بقرار تحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع دولة الاحتلال فأكد عريقات ان ذلك القرار محل نقاش الآن، وعلى جدول أعمال القيادة الفلسطينية تمهيدا لاتخاذ القرار فيها، مضيفاً "سنقوم وفق تعلميات الرئيس بإبلاغ كل الجهات ذات العلاقة بالخيارات الفلسطينية المتاحة ".

قضية أمام العدل الدولية بشأن قرار ترامب حول القدس

وكشف عريقات ان العمل جار الان على اعداد قضية لتقديمها الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها. مضيفاً: باعتقادي أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها استنادا الى القانون الدولي.

وأكد عريقات "سنستمر في السعي أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تمت الاحالة الرسمية في مجالات العدوان على قطاع غزة والاستيطان والقدس ، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، أن يفتح تحقيقا مع المسؤولين الاسرائيليين".

مستمرون في دفع مخصصات الأسرى والشهداء

وحول قرار حكومة الاحتلال باقتاطع قيمة رواتب الاسرى والشهداء من اموال المقاصة اكد عريقات أن قطع مخصصات اسر الشهداء والأسرى والجرحى يعني أن اسرائيل تنظر إلى أن السلطة لم تعد قائمة، مضيفاً "مسؤوليتنا تجاه ابناء شعبنا سنحافظ عليها، وسندفع الرواتب لأسر الاسرى والشهداء والجرحى وهذا واجبنا وسنقوم به ولن نسمح لأي جهة بابتزازنا وخاصة في أموالنا."

لجنة وضعت توصيات لحل مشكلة غزة جذرياً

وكشف عريقات ان الرئيس عباس شكل فريق عمل مكون من 12 شخصية فلسطينية من كافة الفصائل برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وضعت توصيات لحل مشكلة غزة جذرياً.

وأشار إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين يجدون في غزة الثغرة التي يمكن الدخول منها تحت مسمى الموضوع الانساني لتنفيذ مخططاتهم، مشيراً إلى أن الحل هو انهاء الانقسام والعودة إلى الانتخابات عبر صناديق الاقتراع .

عريقات: لا حديث عن تولي فياض الحكومة القادمة

وفيما يتعلق بما نشر حول ترتيبات بأن يكون رئيس الحكومة الفلسطينية القادم سلام فياض، نفى عريقات تلك الأنباء، مؤكداً أنه "لا حديث عن تولي فياض اي مهمات قادمة وهو فقط طلب لقاء الرئيس للاطمئنان على صحته".

واعتبر أن إعلان سلطات الاحتلال تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، يمهد لعملية تطهير عرقي كبرى.

القضية الفلسطينية لا تحل بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات

وهاجم عريقات، المساعي الأمريكية لفرض أفكار إدارة ترامب للسلام عبر ما يسمى "صفقة القرن"، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا تحل بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات في لاس فيغاس، ولا بالتهديد والوعيد.

وأضاف: "القرارت الأمريكية لن تمر ولا يمكن قبول وضع تكون فيه السلطة بدون سلطة، والاحتلال بدون كلفة، وأن تكون غزة خارج الفضاء الفلسطيني"، لافتاً إلى أن إدارة ترامب تقطع 70% من استحقاقات وكالة الغوث، وتتباكى على الوضع الإنساني في غزة، ويدركون أن 80% من سكان غزة مستفيدين من مساعدات وكالة الغوث.