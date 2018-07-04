مصطفى البرغوثي لوطن: مستمرون بالدفاع عن الخان الأحمر رغم قمع الاحتلال

القدس- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن المواجهات مع قوات الاحتلال في الخان الأحمر مستمرة، رغم اعتداء وقمع قوات الاحتلال للمتواجدين هناك والتنكيل بهم.

واشار البرغوثي لوطن: الى اصابة اكثر من 10 اشخاص جراء قمع واعتداءات الاحتلال، احدهم اصيب بارتجاج في الدماغ، كما قاموا الجنود باعتقال مجموعة من المواطنين، بالتزامن مع عمليات تجريف للشارع المؤدي للتجمع، تقوم بها جرافات الاحتلال تمهيدا لبدء عملية الهدم.

وأكد البرغوثي الاستمرار في الدفاع عن الخان الأحمر، قائلاً: نحن مستمرون في الدفاع عن الخان الأحمر، لأننا لا ندافع عنه فقط، وإنما ندافع عن القدس، واذا ضاع الخان الأحمر فأن القدس ستحاصر ، ما سيمهد لضم وتهويد 62% من الضفة الغربية.

وقال البرغوثي: نحن بمواجهة جيش الاحتلال في الخان الاحمر، لا نواجه اسرائيل فقط، وإنما نواجه صفقة القرن التي تريد أن تصفي وتهود فلسطين، مطالبا دول العالم بفرض عقوبات ومقاطعة شاملة على دولة الاحتلال، قائلاً: الإسرائيليون لا يأبهون بالبيانات والاستنكارات، فقط يردعون في حال فرضت عليهم المقاطعة.

وأضاف: نحن على اتصال مع الدول الأوروبية المختلفة وهم يعرفون بالتفصيل ما يجري، نحن نطالب بفرض عقوبات ومقاطعة شاملة على إسرائيل بما في ذلك وقف المساعدات المالية الهائلة التي تأتيهم، ووقف المساعدات العلمية ووقف استيراد البضائع الإسرائيلية.

وكان نشطاء المقاومة الشعبية، وأهالي الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس، قد تصدوا ظهر اليوم لجرافات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه.

وكانت جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.