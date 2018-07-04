يواصل إضرابه لليوم الـ32: تدهور الوضع الصحي للأسير حسن شوكة

رام الله - وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 32 على التوالي، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري.

وأوضح محامي الهيئة عقب زيارته له في عزل معتقل "الرملة"، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير شوكة، وأنه يفقد قواه سريعاً، وأصبح يعاني في الآونة الأخيرة من تعب وهزال في جسده ويشتكي من آلام شديدة في الكلى والرأس والعيون.

وأضاف أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت بحق الأسير شوكة سلسلة من الاجراءات العقابية، وذلك لانهاك الأسير وإرهاقه، حيث تم زجه بزنازين العزل الانفرادي بمعتقل "الرملة" وتفتيشه تفتيشاً عاريا، كما قامت قوات اليمام باقتحام زنزانته وتفتيشها وقلبها رأساً على عقب، إضافة إلى ما قامت به إدارة المعتقل من إغلاق جميع فتحات التهوية في الزنزانة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير شوكة بتاريخ 28/9/2017 وحُولته للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017، الذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بتاريخ 3/6/2018، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير شوكة أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، 8 سنوات منها في الاعتقال الإداري.