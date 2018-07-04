البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لوطن: سندعم القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والحد من البطالة

رام الله –وطن: قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هكمان: إن خطة الإتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي التي أطلقت اليوم في فلسطين، توفر التدريب والإستشارات لتطوير القطاع الخاص والمستثمرين، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على مجمل الواقع الإقتصادي الفلسطيني مستقبلاً.

الخطة تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأضافت خلال مقابلة خاصة مع وطن، على هامش إطلاق خطة الاتحاد الاوروبي للاستثمار الخارجي في مدينة رام الله بمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية وعدد كبير من المستثمرين، إن أهمية المشروع في فلسطين يتمثل في استهدافه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدخل، وذلك لاحياء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره على مختلف الأصعدة.

وأوضحت أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في صعوبة تجنيد الدعم، اضافة لصعوبة توفير المهارات اللازمة، بينما التحدي الثالث يتمثل في ضمان النمو والربح واتساعه، مؤكدة أن المشروع في فلسطين الذي تم إطلاقه اليوم، يتمحور حول كيفية التغلب على المشكلات الثلاثة.

القطاع الخاص من أكثر القطاعات ديناميكية

وقالت: سندرب الشركات وأصحاب المشاريع على المهارات اللازمة، وسنقدم الاستشارات لتطوير القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت هكمان، أن سبب التركيز على القطاع الخاص في فلسطين، يأتي من كونه اكثر القطاعات ديناميكية في كل إقتصاديات العالم، خصوصا وأنه القطاع الذي يحد من تفاقم البطالة ويخلق الفرص اللازمة للشباب تحديدا.

لا سقفاً مالياً للمشروع

وأوضحت، أنه لا يوجد للمشروع سقف مالي محدد حاليا في فلسطين، وننوي البدء بالعمل مع 100 شركة على الأقل، وسنقوم بتقييم نجاح مشروعنا بنجاح المئة شركة على مختلف المستويات، خصوصا على المستوى المحلي من جهة، وتصدير منتجاتها الى الأسواق العالمية من جهة أخرى، مشيرة أنه سيتم أيضا تدريب مستشارين فلسطينيين حتى يقدموا النصح اللازم والارشاد للشركات، وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبي، ومساهمات محدودة من الشركات نفسها، وبالتالي سنعمل على أمور عدة أبرزها تطوير الموظفين والمنتجات حسب المعايير الدولية المعتمدة.

وحول الوضع الاقتصادي الفلسطيني المعقد، الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي قالت : الوضع هنا غير اعتيادي ويختلف عن الأوضاع في العالم، وبالتالي تواجه الشركات هنا صعوبات نادرة وغير شائعة على مستوى العالم، خصوصا وأن المشكلات هنا متنوعة ومعقدة، ولهذا شاركنا مستشارين محليين ودوليين معًا في التدريب، لأن الخبراء المحليين على علم بحاجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الوضع الصعب السائد.

وختمت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقابلة، بتأكيدها على الإهتمام الكبير بمشاركة المرأة في الإقتصاد، ووصولها الى مراكز صنع القرار، وتمكينها على مختلف المستويات، مردفة : مشاريعنا تركز بشكل كبير على مشاركة النساء.