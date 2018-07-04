مسيرة نسوية في حيفا على غرار غزة

وطن- وكالات: انطلقت في مدينة حيفا، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرة نسوية تلبية لنداء لجنة المرأة في الهيئة العليا لمسيرة العودة في مفرق الشهيد باسل الأعرج.

وتزامنت تظاهرة حيفا مع تظاهرتين أخريين في غزة ومارون الراس، باتجاه الحدود الفلسطينية- اللبنانية.

وفي هذا السياق، قالت عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، نيفين أبو رحمون، إن "الدعوة جاءت للتأكيد على أن نضال التحرر الوطني الفلسطيني واحد ومصيرنا واحد، ولكن أشكال المقاومة أمام هذا الاحتلال متعددة".

وأضافت أن "التظاهرة للتأكيد على أننا كنساء ونسويات فلسطين جزء أصيل من النضال الشعبي الفلسطيني وننظر إلى مسيرات العودة كرافعة للعمل الكفاحي والشعبي التي أعادت لنا من جديد المعنى للكل الفلسطيني لمفهوم العودة".

وحول رسالة التظاهرة، قالت أبو رحمون، إن "التظاهرة حملت رسالة المطالبة في كسر الحصار بعد 12 عامًا من الحصار الجائر على غزة. وكذلك أكدت على المطالبة في رفع العقوبات عن غزة. وفي ظل هذا التخاذل العربي الرسمي نحتاج إلى وقفة فلسطينية شعبية جامعة تعيد لنا تثبيت القضية الفلسطينية كاملًا على أجندة العالم السياسي بعد محاولات عدة في تصفيتها، ومؤخرًا تحت ما يسمى صفقة القرن".

وقالت الناشطة السياسية، شذى الشيخ يوسف إن "المبادرة جاءت من غزة، طلبًا لدعم نسائي من الداخل الفلسطيني، ونحن قررنا أن يكون النشاط موازٍ في حيفا للمسيرة في غزة بنفس اليوم، بالإضافة إلى حملة صور وفيديوهات دعم للنساء بغزة وللوحدة النسائية الفلسطينية تحت شعار فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار. وجرى التواصل مع لجان نسائية بالضفة ومخيمات لبنان وتم تلبية الدعوة في مخيمات لبنان وستكون هناك مسيرة نسائيّة من مارون الراس نحو حدود فلسطين الشمالية".

وشددت على أن "هذه المبادرات هي تأكيد أولًا لدور المرأة الفلسطينية الفاعل في النضال والثورة الفلسطينية ودعم لنساء غزة ولأهمية دورهن بمسيرات العودة على السياج العازل، وتأكيد لوحدة الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده وأنه نضالنا واحد ومصيرنا مشترك".

وبرأيي، تضيف الشيخ يوسف، إن "هذا النشاط مهم وضروري لأجل التأكيد على أن النساء جزء من نضال الشعب الفلسطيني ومصيره وخاصة في ظل العنف، وقتل النساء الذي نواجهه في الفترة الأخيرة، كما أن هذا النشاط استمرار للنشاطات السابقة التي خرجت في الداخل، الضفة والشتات للتأكيد على وحدتنا كشعب ووحدة نضالنا ومصيرنا".

"عرب 48"