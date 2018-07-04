منذ الصباح.. 19 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

غزة- وطن: اندلع 14 حريقاً، اليوم الأربعاء، في مستوطنات ما يسمى غلاف غزة، بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من شرق القطاع، وسط دعوات إسرائيلية لمظاهرات في مستوطنة "سديروت" غداً الخميس لإيجاد حل لهذه الظاهرة.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن عدد الحرائق ارتفع إلى 19 حريقا منذ صباح اليوم، لافتة إلى أن مجموعة كبيرة من البالونات الحارقة أطلقت نحو غابة "شوكداه" شرق كيبوتس بئيري شرق المحافظة الوسطى.

وفي السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن هناد دعوات إسرائيلية للخروج بمظاهرات حاشدة يوم الخميس المقبل عند مفترق "سديروت-نيرعام" للمطالبة بـ"إيجاد حل لإنهاء رعب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".

ونقلت الإذاعة عن الوزير ياريف ليفين قوله حول ظاهرة البالونات والطائرات الحارقة: "لسنا مهتمين بالدخول في مواجهة عسكرية في غزة ولكن إذا لم يكن هناك خيار آخر سنتحرك".

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.