عسكري ايراني يهدد بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز

وطن- وكالات: هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني بأن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج، إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني.

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء 4 تموز إن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحظر مبيعات النفط الإيراني.

ونقل الموقع الإلكتروني لنادي الصحفيين الشبان عن إسماعيل كوثري قوله "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز". بحسب ما ذكرته رويترز.

وفي سياق التصريحات التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني بهذا الخصوص، قام الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، بتوجيه رسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب تهديداته بعرقلة صادرات النفط في المنطقة، حال صدور قرار بمبيعات النفط الإيرانية.

وأشاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتصريحات روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور، حال مضي واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وقال سليماني إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال حظر أمريكا مبيعات النفط الإيرانية.