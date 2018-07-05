عبدالله أبو رحمة لـوطن: الاحتلال يعتقل 3 متضامنين اجانب في الخان الأحمر

القدس- وطن: شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بتعزيزات عسكرية وجرافات في تجمع الخان الأحمر تمهيداً لهدمه.

وشكل المتضامنون وأهالي التجمع سلسلة بشرية على مدخل التجمع لمنع قوات الاحتلال وجرافاته من اقتحامه.

وقال منسق حملة انقاذ الخان الأحمر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن قوات الاحتلال اعتدت بالأيدي على المتضامنين والأهالي في الخان الأحمر، وقامت باعتقال ثلاثة متضامنين أجانب (بريطانية، أمريكي، كندي).

وأضاف أبو رحمة لـوطن، أن قوات الاحتلال تحاصر المتضامنين والأهالي في منطقة "المضافة" في التجمع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عززت من توجدها صباح اليوم.

يأتي ذلك بعد يوم، شهد قمع عنيف ووحشي ضد المتضامنين والأهالي في التجمع من قبل قوات الاحتلال التي سعت لهدمه وتهجير سكانه.