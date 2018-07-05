لم شمل العائلات الفلسطينية مثار خلاف بين ليبرمان والشاباك

رام الله- وطن: رفض وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، منح أي تصريح للم شمل للعائلات الفلسطينية، وذلك في أعقاب موافقة رئيس الشاباك على منح تصاريح لم شمل لمئة عائلة فلسطينية.

وقالت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، إن ليبرمان صرخ في وجه رئيس الشاباك "نداف أرغمان" ووبخه على خلفية قرار الأخير منح 100 فلسطيني تصاريح لم الشمل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، قال ليبرمان لرئيس الشاباك: "إنه لن يسمح بحصول حتى أي فلسطيني على لم الشمل، وإن لم الشمل الوحيد هو عبر الذهاب إلى قطاع غزة".

ووفقا للقناة العبرية، هاجم ليبرمان رئيس الشاباك على خلفية تجاوزه والتحدث مع منسق عام شئون المناطق في حكومة الاحتلال، بخصوص منح الفلسطينيين المائة تصاريح لم الشمل خلافاً لموقف ليبرمان.