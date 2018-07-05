الاتحاد العام لعمال فلسطين يندد بإجراءات الاحتلال في الخان الأحمر

رام الله- وطن: ندد الاتحاد العام لعمال فلسطين بإجراءات الاحتلال الوحشية في منطقة الخان الأحمر وما يقوم به الاحتلال من قمع وتنكيل بالمتظاهرين والمتضامنين مع أهالي منطقة الخان الأحمر المهددين بالتشريد والاقتلاع من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري في المنطقة.

وأكد الاتحاد العام لعمال فلسطين على ضرورة مقاومة سياسات وممارسات الاحتلال الهمجية، متوجهاً بالتحية والاعتزاز لكافة المتضامنين من الأجانب ومن أبناء شعبنا والذين يتواجدون الآن في الخان الأحمر رغم قمع الاحتلال ورغم فرض ما يسمى بالمنطقة العسكرية المغلقة، مؤكداً عروبة وفلسطينية هذه الأرض الفلسطينية وان كل ما يقوم به الاحتلال من إرهاب ومن وحشية عنصرية لن تثني شعبنا عن التشبث والبقاء فوق أرضه.

وطالب الاتحاد العام لعمال فلسطين كافة الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العربية والدولية للتعبير عن مواقفها وإدانتها لما يقوم به الاحتلال في محافظة القدس العاصمة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً بشكل خاص الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للتحرك العاجل لفضح الممارسات والانتهاكات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.