صور | مصطفى البرغوثي لوطن:الاحتلال يحاصرنا مع ممثلي دول أوربية بالخان الأحمر

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي المتواجد في قرية الخان الأحمر، إن الوضع خطير في القرية، إذ يحاصرها جيش الاحتلال من جميع الجهات.

وأضاف البرغوثي لـ وطن، أن الاحتلال يحاصرهم برفقة قناصل وممثلي 9 دول أوروبية حضروا إلى قرية الخان الأحمر، ويمنعهم من التحرك والوصول إلى مدرسة القرية.

وأشار البرغوثي إلى أن الاحتلال يمنع الدخول الى القرية، كما منع جنود الاحتلال الفرق الطبية من الاغاثة الطبية والعيادة المتنقلة التابعة للاغاثة والهلال الأحمر من الدخول للقرية لتقديم العلاج للجرحى.

وأوضح أن القناصلة والدبلوماسيين هم : "القنصل البلجيكي العام، القنصل الفرنسي، القنصل الإيطالي،القنصل السويدي في القدس، وممثلي سويسرا والنرويج وفنلندا والدنمارك وايرلندا".

وقال البرغوثي إنه شرح لهم خطورة الوضع وتحدث اليهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف وممثلو القرية.

وأضاف أن "جميع القناصلة وممثلي الدولة تحدثوا وقالوا نرفض ما يجري من اخلاء للمنطقة ونرفض هذه القيود المفروضة ونعتبر ما يجري خرق للقانون الدولي وللقانون الانساني الدولي ويشكل خطورة كبيرة لأنه يمثل تهديدا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وللسلام في المنطقة ويمثل تهديدا لكل المنطقة "سي" والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية ويشكل تهديداً للقدس".

وأكد أن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على المتضامنين الأجانب واعتقلوا 3 منهم (امريكي، بريطاني، كندية). واصفاً اعتداءاتهم بالعمل الوحشي وخرق لكل القوانين الدولية والإنسانية. وفي وقت لاحق بدأت قوات الاحتلال باجبار كل المتواجدين من قناصل وصحفيين ومتضامنين على اخلاء تجمع الخان الاحمر بزعم انه منطقة عسكرية مغلقة في وقت تواصل فيه الجرافات العسكرية تدمير الشوارع والطرقات المؤدية الى التجمع.