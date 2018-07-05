اردان يدعو للضغط على حماس لإعادة جنود الاحتلال الأسرى

رام الله- وطن: ذكرت "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، قال أمس، إن "على إسرائيل استخدام كل الوسائل المتاحة لها للضغط على حماس لإعادة جثث الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم".

وأضاف أردان، الذي تحدث في اجتماع اللوبي لإعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، والمدنيين الذين تحتجزهم حماس، أنه "في الأيام المقبلة ينتظر أن تقدم لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها، توصياتها بشأن سبل زيادة الضغط على السجناء الأمنيين، خاصة أسرى حماس، من اجل تسريع إعادة المدنيين وجثث الجنود".