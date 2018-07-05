صور | الاحتلال يحرر مخالفات ويصادر سيارات للصحفيين في الخان الأحمر

القدس- وطن: أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال حررت عشرات المخالفات العشوائية بحق مركبات الصحفيين المتواجدين في الخان الأحمر، وعرقلت وصولهم إلى القرية، واعتدت على الصحفي محمد اللحام.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبة البث التابعة لتلفزيون فلسطين، وصادرت سيارة وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية"وفا".

وأدانت نقابة الصحفيين اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين، خلال تغطيتهم لاقتحام جيش الاحتلال وقادة الاحتلال وقواته العسكرية لتجمع الخان الاحمر في طريق اريحا.

وطالبت النقابة الأسرة الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2222) الصادر في أيار الماضي والخاص بحماية الصحفيين ومعاقبة المعتدين عليهم.واعتبرت هذا الااعتداء ممنهج يستهدف طمس حقيقة العدوان، ومواصلة استهداف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني والوطني.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال.