رسالة والدة الجندي الإسرائيلي "أورون شاؤول" للسنوار...ماذا تضمنت؟

رام الله-وطن: بعثت والدة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول الأسير لدى كتائب القسام خلال حرب غزة عام 2014، برسالة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار طالبته فيها بإعادة ابنها.

وقالت والدة الجندي "زهافا شاؤول" كما نقل موقع "واللا" العبري اليوم الخميس، مخاطبة السنوار: "ابني أورون بين يديك وليس لدي أي معلومات عن مصيره، لا من جانبك ولا من جانب الحكومة الإسرائيلية، أنا لا أريد أن تمر أي أم فلسطينية أو إسرائيلية بما مررت به منذ ذلك اليوم المشين الصعب، لجأت إلى حكومة إسرائيل وأتوجه إليك بطلب مماثل أعيد لي أورون".

وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق عوائل الجنديين شاؤول وهدار غولدن حملات إعلامية ونشاطات بهدف الضغط على حكومة نتنياهو للتحرك في هذا الملف.