استطلاع لـوطن:غالبية يرون أن الاحتلال سيطبق قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء

رام الله- وطن: أظهر سؤال استطلاعي لـ وطن، أن حكومة الاحتلال ستطبق قانون اقتطاع مخصات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية.

وطرحت وطن، السؤال التالي لقراءها: في ظل مصادقة الكنيست عليه.. هل ستطبق حكومة الاحتلال قانون اقتطاع مخصات الأسرى والشهداء؟

أجاب 76% من المصوتين على سؤال الاستطلاع بـ(نعم)، فيما أجاب 18% بـ(لا)، وكانت إجابات 6% بـ (لا أعرف).

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وتمت المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بموافقة 87 نائبًا ورفض 15 من أصل 120 في الكنيست.

وبموجب اتفاق أوسلو، الذي وقعته دولة الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تجبي حكومة الاحتلال نحو 180 مليون دولار شهريًا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريًا إلى موازنة السلطة الفلسطينية.

ويتيح القانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير جيش الاحتلال بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقول حكومة الاحتلال إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.