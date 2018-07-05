غنيم يستقبل ممثل الحكومة الهولندية ويبحثان افاق التعاون المستقبلي

رام الله- وطن: التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم بيتر موليم رئيس مكتب الممثلية الهولندية في فلسطين لبحث آفاق التعاون ما بين الجانبين في القضايا المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي، وبحث الاحتياجات والافاق التي تتطلع سلطة المياه الى تحقيقها مستقبلا في الاوجه المتعلقة بالاطر المؤسساتية والجوانب الفنية والتقنية والخطط الاستراتيجية التي من خلالها يتم تأسيس اليات عمل ثابتة قابلة للتطبيق والتطور مستقبلا.

وقد ركز الوزير غنيم في لقائه على اهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الهولندية في دعم تنفيذ مشاريع حيوية في فلسطين كان آخرها تخصيص 8 مليون يورو لمشروع محطة التحلية المركزية لقطاع غزة، الامر الذي يحتم على الطرفين توسيع آفاق التعاون ليمتد من تنفيذ مشاريع تخدم البنى التحتية الى مشاريع ترتبط بتطوير الجانب المؤسسي وكذلك التطور التكنولوجي في هذا المجال، بهدف تطوير قطاع المياه بكافة مكوناته

وتطرق اللقاء كذلك الى تأكيد رئيس سلطة المياه على اهمية المضي قدما في الخطوات المطلوب انهاؤها للتمكن من البدء بتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية، من خلال توقيع الاتفاقيات المالية مع الدول المانحة والتي اعلنت عن مساهمتها في مؤتمر بروكسل للبدء بالاجراءات الفعلية على الارض.

من جانبه أكد موليم وبصفته نائب رئيس المجموعة القطاعية لقطاع المياه على ان الحكومة الهولندية ستعمل على توفير مزيد من الدعم المالي مستقبلا ليخدم تطوير الجوانب المؤسساتية والجوانب الفنية بالانسجام مع خطط سلطة المياه ووفق اولوياتها المدرجة، مشيدا في الوقت نفسه بالانجاز والنجاح الذي حققته سلطة المياه في تنظيمها لمنتدى فلسطين الدولي والذي جرت اعماله مؤخرا، ولقي اصداء ايجابية تؤكد على مقدرة سلطة المياه على تنظيم فعاليات دولية تستقطب الخبراء من مختلف انحاء العالم، معربا عن تقديره للجهود الواضحة التي تبذلها سلطة المياه والتي يمكن مشاهدتها من خلال الانجازات على ارض الواقع في تنفيذ المشاريع المختلفة ومواجهة المعيقات التي قد تعيق عملها.