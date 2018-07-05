وزير الاتصالات يستمع لشكاوى المواطنين في شركة كول يو

رام الله- وطن: زار د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركة كول يو لخدمات الانترنت في مقرها برام الله مساء أمس.

وكان في استقباله رائد عليان الرئيس التنفيذي للشركة وطاقم من مدرائها وقدم عليان شرحاً مفصلاً عن أعمال الشركة وأقسامها وحجم شبكة الانترنت المنتشرة في فلسطين، وخططها التطويرية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في فلسطين لاسيما في مجال النطاق العريض.

وقد استمع الوزير خلال جولته في قسم الاستعلامات لدى الشركة مباشرة إلى عدة مكالمات من قبل المواطنين تتضمن ملاحظاتهم وشكاويهم والردود التي قدمها موظفو الشركة لهؤلاء المواطنين.

وأكد الوزير موسى أن الوزارة تسعى دائماً إلى متابعة اعمال شركات الاتصالات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من تقديمها خدمات نوعية للمواطنين وفي الوقت ذاته تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات ومساعدتها في النهوض بخدماتها بما يتلائم والمواصفات والتكنولوجيا العالمية.