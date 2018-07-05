الاحتلال يهدم 3 مشاتل زراعية ومحلا تجاريا في حزما

القدس-وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مشاتل زراعية، ومحلا تجاريا لبيع المواد البلاستيكية، في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس البلدي الأسبق موفق الخطيب بحسب"وفا"، بأن قوة عسكرية للاحتلال هدمت ثلاثة مشاتل تعود ملكيتها للمواطنين مالك صبيح، ونادر سالم، وهاني عطا الله، إضافة إلى محل السيوري التجاري الذي يقع على مقربة منهم.

وأشارت إلى أن جرافات عسكرية قامت بعملية الهدم بحماية من جيش الاحتلال وقوة من أفراد شرطتها، مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يجري فيها هدم هذه المشاتل خلال أسبوع، بحجة أنها مبنية دون ترخيص.