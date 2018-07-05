الداخلية تعلن عن تسهيلات لإنجاز معاملات أهالي قطاع غزة

رام الله-وطن: قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، إنه تم الاتفاق مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير اليوم الخميس على آلية عمل مشتركة تهدف إلى تسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملات أهلنا في قطاع غزة، ومن ضمنها إصدار جوازات السفر، للتخفيف من معاناتهم وعدم السماح لأية جهة باستغلالهم مقابل إنجاز معاملاتهم في مقر الوزارة في رام الله.

جاء ذلك خلال استقبال منصور في مكتبه برام الله، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي والوفد المرافق له.

وأكد منصور أن تعليمات رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، واضحة فيما يتعلق بوجوب تقديم التسهيلات وأفضل الخدمات التي تليق بتضحيات ابناء شعبنا وضرورة إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، لان المواطن وخدمته هي أولوية الحكومة، وهذا ما أكدته اجندة السياسات الوطنية "المواطن اولا".

ومن جانبه أكد ابو هولي استعداد دائرة شؤون اللاجئين لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك من خلال مقر الدائرة في غزة، مبينا أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لاستكمال متطلبات معاملات المواطنين لتكون جاهزة لإرسالها الى مقر الإدارة العامة للجوازات في رام الله، ومتابعة انجازها بسرعة.